H2h South Australia vs Queensland Bulls First class Sheffield Shield 19.10.2026

First class

RED
RED
BUL
BUL
South Australia vs Queensland Bulls

List a, One-Day Cup

BULQueensland Bulls

260

REDSouth Australia

135

First class, Sheffield Shield

BULQueensland Bulls

REDSouth Australia

List a, One-Day Cup

REDSouth Australia

122

BULQueensland Bulls

128
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