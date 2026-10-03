Squads South Australia vs Queensland Bulls First class Sheffield Shield 19.10.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Agar Wes
bowler
Bartlett Xavier
bowler
Brazell Kyle
all rounder
Bazley James
all rounder
Buckingham Jordan
bowler
Bryant Max
batsman
Cahill Aidan
all rounder
Burdon Hugo
all rounder
Carder Jake
batsman
Burns Joe
batsman
Carey Alex
wicket keeper
Clayton Jack
batsman
Conway Harry
bowler
Edwards Blake
bowler
Doggett Brendan
bowler
Jain Aryan
batsman
Drew Daniel
batsman
Khawaja Usman
batsman
Fraser-McGurk Jake
batsman
Labuschagne Marnus
batsman
Grant David
bowler
McDermott Ben
wicket keeper
Head Travis
batsman
Neser Michael
all rounder
Higgins Isaac
batsman
Peirson Jimmy
wicket keeper
Hunt Henry
batsman
Renshaw Matthew
batsman
Johnson Spencer
bowler
Sandhu Gurinder
bowler
Kelly Thomas
batsman
Sinfield Jack
all rounder
Lehmann Jake
batsman
Steketee Mark
bowler
Manenti Benjamin
bowler
Street Bryce
batsman
Matthias Harry
batsman
Sully Connor
bowler
McAndrew Nathan John
bowler
Swepson Mitch
bowler
McSweeney Nathan
all rounder
Weibgen Hugh
all rounder
Nielsen Harry
wicket keeper
Whitney Tom
bowler
Pope Lloyd
bowler
Wildermuth Jack
all rounder
Scott Liam
all rounder
Smith Kelvin
batsman
Thornton Henry
bowler
Match has not started yet