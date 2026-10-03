Squads South Australia vs Queensland Bulls First class Sheffield Shield 19.10.2026

First class

RED
RED
BUL
BUL

Playing

RED
RED
BUL
BUL
First TeamSecond Team
Agar Wes

bowler

Brazell Kyle

all rounder

Bazley James

all rounder

Bryant Max

batsman

Cahill Aidan

all rounder

Burdon Hugo

all rounder

Burns Joe

batsman

Carey Alex

wicket keeper

Jain Aryan

batsman

McDermott Ben

wicket keeper

Neser Michael

all rounder

Peirson Jimmy

wicket keeper

Hunt Henry

batsman

Sinfield Jack

all rounder

McSweeney Nathan

all rounder

Weibgen Hugh

all rounder

Nielsen Harry

wicket keeper

Wildermuth Jack

all rounder

Scott Liam

all rounder

Bench

RED
RED
BUL
BUL

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet