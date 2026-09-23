H2h South Australia vs Tasmania Tigers First class Sheffield Shield 03.12.2026

First class

RED
RED
TIG
TIG
South Australia vs Tasmania Tigers

List a, One-Day Cup

REDSouth Australia

383

TIGTasmania Tigers

376

First class, Sheffield Shield

REDSouth Australia

TIGTasmania Tigers

List a, One-Day Cup

TIGTasmania Tigers

REDSouth Australia

(5 ov.) 28/1
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