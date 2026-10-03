Squads South Australia vs Tasmania Tigers First class Sheffield Shield 03.12.2026

First class

RED
RED
TIG
TIG

Playing

RED
RED
TIG
TIG
First TeamSecond Team
Agar Wes

bowler

Bell Gabe

bowler

Brazell Kyle

all rounder

Cahill Aidan

all rounder

Carey Alex

wicket keeper

Doran Jake

wicket keeper

Freeman Jarrod

all rounder

Hope Bradley

all rounder

McDermott Ben

wicket keeper

Hunt Henry

batsman

Owen Mitchell J

all rounder

Paine Tim

wicket keeper

McSweeney Nathan

all rounder

Wade Matthew

wicket keeper

Nielsen Harry

wicket keeper

Ward Tim

batsman

Scott Liam

all rounder

Webster Beau

all rounder

Wright Mac

batsman

Bench

RED
RED
TIG
TIG

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet