Squads South Australia vs Tasmania Tigers First class Sheffield Shield 03.12.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Agar Wes
bowler
Bell Gabe
bowler
Brazell Kyle
all rounder
Bird Jackson
bowler
Buckingham Jordan
bowler
Carlisle Iain
bowler
Cahill Aidan
all rounder
Davis Nicholas
batsman
Carder Jake
batsman
Dooley Patrick
bowler
Carey Alex
wicket keeper
Doran Jake
wicket keeper
Conway Harry
bowler
Ellis Nathan
bowler
Doggett Brendan
bowler
Freeman Jarrod
all rounder
Drew Daniel
batsman
Hope Bradley
all rounder
Fraser-McGurk Jake
batsman
Jewell Caleb Paul
batsman
Grant David
bowler
McDermott Ben
wicket keeper
Head Travis
batsman
Meredith Riley
bowler
Higgins Isaac
batsman
Neil-Smith Lawrence
all rounder
Hunt Henry
batsman
Owen Mitchell J
all rounder
Johnson Spencer
bowler
Paine Tim
wicket keeper
Kelly Thomas
batsman
Radhakrishnan Nivethan
all rounder
Lehmann Jake
batsman
Rainbird Sam
bowler
Manenti Benjamin
bowler
Siddle Peter
bowler
Matthias Harry
batsman
Silk Jordan
batsman
McAndrew Nathan John
bowler
Stanlake Billy
bowler
McSweeney Nathan
all rounder
Wade Matthew
wicket keeper
Nielsen Harry
wicket keeper
Wakim Charlie
batsman
Pope Lloyd
bowler
Ward Tim
batsman
Scott Liam
all rounder
Weatherald Jake
batsman
Smith Kelvin
batsman
Webster Beau
all rounder
Thornton Henry
bowler
Wright Mac
batsman
Match has not started yet