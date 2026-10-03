Match details South Australia vs Tasmania Tigers First class Sheffield Shield 03.12.2026

First class

RED
RED
TIG
TIG

Match Info

Match:Sheffield Shield 26/27
Date:Tuesday, October 06, 2026 - Thursday, March 25, 2027
Toss:no information yet
Time:Thursday, December 03, 2026 12:00 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

South Australia Squad

PlayersAgar Wes, Brazell Kyle, Buckingham Jordan, Cahill Aidan, Carder Jake, Carey Alex, Conway Harry, Doggett Brendan, Drew Daniel, Fraser-McGurk Jake, Grant David, Head Travis, Higgins Isaac, Hunt Henry, Johnson Spencer, Kelly Thomas, Lehmann Jake, Manenti Benjamin, Matthias Harry, McAndrew Nathan John, McSweeney Nathan, Nielsen Harry, Pope Lloyd, Scott Liam, Smith Kelvin, Thornton Henry
Benchno information yet

Tasmania Tigers Squad

PlayersBell Gabe, Bird Jackson, Carlisle Iain, Davis Nicholas, Dooley Patrick, Doran Jake, Ellis Nathan, Freeman Jarrod, Hope Bradley, Jewell Caleb Paul, McDermott Ben, Meredith Riley, Neil-Smith Lawrence, Owen Mitchell J, Paine Tim, Radhakrishnan Nivethan, Rainbird Sam, Siddle Peter, Silk Jordan, Stanlake Billy, Wade Matthew, Wakim Charlie, Ward Tim, Weatherald Jake, Webster Beau, Wright Mac
Benchno information yet

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet

Match has not started yet