H2h Tasmania Tigers vs Victoria First class Sheffield Shield 18.10.2026

First class

TIG
TIG
VIC
VIC
Tasmania Tigers vs Victoria

First class, Sheffield Shield

TIGTasmania Tigers

VICVictoria

First class, Sheffield Shield

VICVictoria

TIGTasmania Tigers

List a, One-Day Cup

VICVictoria

TIGTasmania Tigers