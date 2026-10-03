Squads Tasmania Tigers vs Victoria First class Sheffield Shield 18.10.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Bell Gabe
bowler
Blackford Liam
wicket keeper
Bird Jackson
bowler
Boland Scott
bowler
Carlisle Iain
bowler
Brasher Dylan
batsman
Davis Nicholas
batsman
Chandrasinghe Ashley
batsman
Dooley Patrick
bowler
Crone Xavier
bowler
Doran Jake
wicket keeper
Dean Travis
batsman
Ellis Nathan
bowler
Elliott Sam
bowler
Freeman Jarrod
all rounder
Fotia Matthew
bowler
Hope Bradley
all rounder
Handscomb Peter
wicket keeper
Jewell Caleb Paul
batsman
Harper Sam
wicket keeper
McDermott Ben
wicket keeper
Harris Marcus
batsman
Meredith Riley
bowler
Holland Jon
bowler
Neil-Smith Lawrence
all rounder
Kellaway Campbell
batsman
Owen Mitchell J
all rounder
Maxwell Glenn
all rounder
Paine Tim
wicket keeper
McClure Cameron
bowler
Radhakrishnan Nivethan
all rounder
Merlo Jonathan
all rounder
Rainbird Sam
bowler
Murphy Todd
bowler
Siddle Peter
bowler
O'Donnell Tom
bowler
Silk Jordan
batsman
O'Neill Fergus
all rounder
Stanlake Billy
bowler
Perry Mitch
bowler
Wade Matthew
wicket keeper
Pucovski Will
batsman
Wakim Charlie
batsman
Rogers Thomas
bowler
Ward Tim
batsman
Short Matt
all rounder
Weatherald Jake
batsman
Sutherland Will
all rounder
Webster Beau
all rounder
Warren Doug
bowler
Wright Mac
batsman
Match has not started yet