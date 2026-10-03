Squads Tasmania Tigers vs Victoria First class Sheffield Shield 18.10.2026

First class

TIG
TIG
VIC
VIC

Playing

TIG
TIG
VIC
VIC
First TeamSecond Team
Bell Gabe

bowler

Blackford Liam

wicket keeper

Doran Jake

wicket keeper

Freeman Jarrod

all rounder

Hope Bradley

all rounder

Handscomb Peter

wicket keeper

Harper Sam

wicket keeper

McDermott Ben

wicket keeper

Owen Mitchell J

all rounder

Maxwell Glenn

all rounder

Paine Tim

wicket keeper

Merlo Jonathan

all rounder

O'Neill Fergus

all rounder

Wade Matthew

wicket keeper

Ward Tim

batsman

Short Matt

all rounder

Sutherland Will

all rounder

Webster Beau

all rounder

Wright Mac

batsman

Bench

TIG
TIG
VIC
VIC

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet