H2h Western Australia vs Queensland Bulls First class Sheffield Shield 08.10.2026

First class

WEA
WEA
BUL
BUL
Western Australia vs Queensland Bulls

First class, Sheffield Shield

BULQueensland Bulls

WEAWestern Australia

First class, Sheffield Shield

WEAWestern Australia

BULQueensland Bulls

List a, One-Day Cup

BULQueensland Bulls

WEAWestern Australia