Squads Western Australia vs Queensland Bulls First class Sheffield Shield 08.10.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Agar Ashton
all rounder
Bartlett Xavier
bowler
Bancroft Cameron
batsman
Bazley James
all rounder
Behrendorff Jason
bowler
Bryant Max
batsman
Cartwright Hilton
all rounder
Burdon Hugo
all rounder
Connolly Cooper
all rounder
Burns Joe
batsman
Curtis Joel
wicket keeper
Clayton Jack
batsman
Fanning Sam
batsman
Edwards Blake
bowler
Gannon Cameron
bowler
Jain Aryan
batsman
Goodwin Jayden
batsman
Khawaja Usman
batsman
Green Cameron
all rounder
Labuschagne Marnus
batsman
Hardie Aaron
all rounder
McDermott Ben
wicket keeper
Haskett Liam
all rounder
Neser Michael
all rounder
Inglis Josh
wicket keeper
Peirson Jimmy
wicket keeper
Jackson Bryce
batsman
Renshaw Matthew
batsman
Kelly Matthew
bowler
Sandhu Gurinder
bowler
Marsh Mitchell
all rounder
Sinfield Jack
all rounder
McKenzie Hamish
bowler
Steketee Mark
bowler
Morris Lance
bowler
Street Bryce
batsman
Paris Joel
bowler
Sully Connor
bowler
Philippe Josh
wicket keeper
Swepson Mitch
bowler
Richardson Jhye
bowler
Weibgen Hugh
all rounder
Rocchiccioli Corey
bowler
Whitney Tom
bowler
Short D'Arcy
all rounder
Wildermuth Jack
all rounder
Stobo Charles
bowler
Stoinis Marcus
all rounder
Turner Ashton
batsman
Whiteman Sam
wicket keeper
Wyllie Teague
all rounder
Match has not started yet