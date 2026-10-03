Squads Western Australia vs Queensland Bulls First class Sheffield Shield 08.10.2026

First class

WEA
WEA
BUL
BUL

Playing

WEA
WEA
BUL
BUL
First TeamSecond Team
Agar Ashton

all rounder

Bazley James

all rounder

Bryant Max

batsman

Burdon Hugo

all rounder

Connolly Cooper

all rounder

Burns Joe

batsman

Curtis Joel

wicket keeper

Jain Aryan

batsman

Green Cameron

all rounder

Hardie Aaron

all rounder

McDermott Ben

wicket keeper

Haskett Liam

all rounder

Neser Michael

all rounder

Inglis Josh

wicket keeper

Peirson Jimmy

wicket keeper

Marsh Mitchell

all rounder

Sinfield Jack

all rounder

Philippe Josh

wicket keeper

Weibgen Hugh

all rounder

Short D'Arcy

all rounder

Wildermuth Jack

all rounder

Stoinis Marcus

all rounder

Whiteman Sam

wicket keeper

Wyllie Teague

all rounder

Bench

WEA
WEA
BUL
BUL

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet