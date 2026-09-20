H2h Western Australia vs Tasmania Tigers First class Sheffield Shield 23.11.2026

First class

WEA
WEA
TIG
TIG
Western Australia vs Tasmania Tigers

List a, One-Day Cup

WEAWestern Australia

115

TIGTasmania Tigers

117

List a, One-Day Cup

WEAWestern Australia

319

TIGTasmania Tigers

318

First class, Sheffield Shield

WEAWestern Australia

TIGTasmania Tigers

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