Squads Western Australia vs Tasmania Tigers First class Sheffield Shield 23.11.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Agar Ashton
all rounder
Bell Gabe
bowler
Bancroft Cameron
batsman
Bird Jackson
bowler
Behrendorff Jason
bowler
Carlisle Iain
bowler
Cartwright Hilton
all rounder
Davis Nicholas
batsman
Connolly Cooper
all rounder
Dooley Patrick
bowler
Curtis Joel
wicket keeper
Doran Jake
wicket keeper
Fanning Sam
batsman
Ellis Nathan
bowler
Gannon Cameron
bowler
Freeman Jarrod
all rounder
Goodwin Jayden
batsman
Hope Bradley
all rounder
Green Cameron
all rounder
Jewell Caleb Paul
batsman
Hardie Aaron
all rounder
McDermott Ben
wicket keeper
Haskett Liam
all rounder
Meredith Riley
bowler
Inglis Josh
wicket keeper
Neil-Smith Lawrence
all rounder
Jackson Bryce
batsman
Owen Mitchell J
all rounder
Kelly Matthew
bowler
Paine Tim
wicket keeper
Marsh Mitchell
all rounder
Radhakrishnan Nivethan
all rounder
McKenzie Hamish
bowler
Rainbird Sam
bowler
Morris Lance
bowler
Siddle Peter
bowler
Paris Joel
bowler
Silk Jordan
batsman
Philippe Josh
wicket keeper
Stanlake Billy
bowler
Richardson Jhye
bowler
Wade Matthew
wicket keeper
Rocchiccioli Corey
bowler
Wakim Charlie
batsman
Short D'Arcy
all rounder
Ward Tim
batsman
Stobo Charles
bowler
Weatherald Jake
batsman
Stoinis Marcus
all rounder
Webster Beau
all rounder
Turner Ashton
batsman
Wright Mac
batsman
Whiteman Sam
wicket keeper
Wyllie Teague
all rounder
Match has not started yet