Squads Western Australia vs Tasmania Tigers First class Sheffield Shield 23.11.2026

First class

WEA
WEA
TIG
TIG

Playing

WEA
WEA
TIG
TIG
First TeamSecond Team
Agar Ashton

all rounder

Bell Gabe

bowler

Connolly Cooper

all rounder

Curtis Joel

wicket keeper

Doran Jake

wicket keeper

Freeman Jarrod

all rounder

Hope Bradley

all rounder

Green Cameron

all rounder

Hardie Aaron

all rounder

McDermott Ben

wicket keeper

Haskett Liam

all rounder

Inglis Josh

wicket keeper

Owen Mitchell J

all rounder

Paine Tim

wicket keeper

Marsh Mitchell

all rounder

Philippe Josh

wicket keeper

Wade Matthew

wicket keeper

Short D'Arcy

all rounder

Ward Tim

batsman

Stoinis Marcus

all rounder

Webster Beau

all rounder

Wright Mac

batsman

Whiteman Sam

wicket keeper

Wyllie Teague

all rounder

Bench

WEA
WEA
TIG
TIG

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet