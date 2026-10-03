Match details Western Australia vs Tasmania Tigers First class Sheffield Shield 23.11.2026

First class

WEA
WEA
TIG
TIG

Match Info

Match:Sheffield Shield 26/27
Date:Tuesday, October 06, 2026 - Thursday, March 25, 2027
Toss:no information yet
Time:Monday, November 23, 2026 02:30 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Western Australia Squad

PlayersAgar Ashton, Bancroft Cameron, Behrendorff Jason, Cartwright Hilton, Connolly Cooper, Curtis Joel, Fanning Sam, Gannon Cameron, Goodwin Jayden, Green Cameron, Hardie Aaron, Haskett Liam, Inglis Josh, Jackson Bryce, Kelly Matthew, Marsh Mitchell, McKenzie Hamish, Morris Lance, Paris Joel, Philippe Josh, Richardson Jhye, Rocchiccioli Corey, Short D'Arcy, Stobo Charles, Stoinis Marcus, Turner Ashton, Whiteman Sam, Wyllie Teague
Benchno information yet

Tasmania Tigers Squad

PlayersBell Gabe, Bird Jackson, Carlisle Iain, Davis Nicholas, Dooley Patrick, Doran Jake, Ellis Nathan, Freeman Jarrod, Hope Bradley, Jewell Caleb Paul, McDermott Ben, Meredith Riley, Neil-Smith Lawrence, Owen Mitchell J, Paine Tim, Radhakrishnan Nivethan, Rainbird Sam, Siddle Peter, Silk Jordan, Stanlake Billy, Wade Matthew, Wakim Charlie, Ward Tim, Weatherald Jake, Webster Beau, Wright Mac
Benchno information yet

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet

Match has not started yet