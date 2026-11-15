Highlights New South Wales Blues vs South Australia List a One-Day Cup 15.11.2026

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List a

BLU
BLU
RED
RED

(2 ov.) 31/0

2.4
.

Dwarshuis to Fraser-McGurk, 0 runs

2.3
4

Dwarshuis to Fraser-McGurk, 4 runs

2.2
6

Dwarshuis to Fraser-McGurk, 6 runs

2.1
4

Dwarshuis to Fraser-McGurk, 4 runs

1.6
4

Jackson to Harvey, 4 runs

1.5
.

Jackson to Harvey, 0 runs

1.4
4

Jackson to Harvey, 4 runs

1.3
.

Jackson to Harvey, 0 runs

1.2
.

Jackson to Harvey, 0 runs

1.1
.

Jackson to Harvey, 0 runs

0.6
.

Dwarshuis to Fraser-McGurk, 0 runs

0.5
6

Dwarshuis to Fraser-McGurk, 6 runs

0.4
.

Dwarshuis to Fraser-McGurk, 0 runs

0.4
1

Dwarshuis to Fraser-McGurk, wide

0.3
1

Dwarshuis to Harvey, 1 run

0.2
.

Dwarshuis to Harvey, 0 runs

0.1
.

Dwarshuis to Harvey, 0 runs

0.1
1

Dwarshuis to Harvey, wide