Highlights New South Wales Blues vs South Australia List a One-Day Cup 15.11.2026
2.4
.
Dwarshuis to Fraser-McGurk, 0 runs
2.3
4
Dwarshuis to Fraser-McGurk, 4 runs
2.2
6
Dwarshuis to Fraser-McGurk, 6 runs
2.1
4
Dwarshuis to Fraser-McGurk, 4 runs
1.6
4
Jackson to Harvey, 4 runs
1.5
.
Jackson to Harvey, 0 runs
1.4
4
Jackson to Harvey, 4 runs
1.3
.
Jackson to Harvey, 0 runs
1.2
.
Jackson to Harvey, 0 runs
1.1
.
Jackson to Harvey, 0 runs
0.6
.
Dwarshuis to Fraser-McGurk, 0 runs
0.5
6
Dwarshuis to Fraser-McGurk, 6 runs
0.4
.
Dwarshuis to Fraser-McGurk, 0 runs
0.4
1
Dwarshuis to Fraser-McGurk, wide
0.3
1
Dwarshuis to Harvey, 1 run
0.2
.
Dwarshuis to Harvey, 0 runs
0.1
.
Dwarshuis to Harvey, 0 runs
0.1
1
Dwarshuis to Harvey, wide