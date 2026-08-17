Squads New South Wales Blues vs South Australia Redbacks List a One-Day Cup 15.11.2026

List a

BLU
BLU
RED
RED

Playing

BLU
BLU
RED
RED
First TeamSecond Team
Agar Wes

bowler

Carey Alex

wicket keeper

Gilkes Matthew

wicket keeper

Henriques Moises

all rounder

Thompson Campbell

no information yet

Wadia Jerrssis

no information yet

Salzmann William

all rounder

Shaw Lachlan

wicket keeper

Bench

BLU
BLU
RED
RED

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet