Squads New South Wales Blues vs South Australia Redbacks List a One-Day Cup 15.11.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Abbott Sean
bowler
Agar Wes
bowler
Davies Oliver
batsman
Buckingham Jordan
bowler
Dwarshuis Ben
bowler
Carey Alex
wicket keeper
Edwards Jack
batsman
Doggett Brendan
bowler
Francis Peter
bowler
Drew Daniel
batsman
Gilkes Matthew
wicket keeper
Fraser-McGurk Jake
batsman
Green Chris
bowler
Harvey Mackenzie
batsman
Hadley Ryan
bowler
Jacobs Hanno
bowler
Hatcher Liam
bowler
Lehmann Jake
batsman
Henriques Moises
all rounder
Manenti Harry John
bowler
Hicks Ryan
bowler
McInerney Conor J
batsman
Konstas Sam
batsman
Pope Lloyd
bowler
Lyon Nathan
bowler
Sangha Jason
batsman
Nikitaras Blake
batsman
Thompson Campbell
no information yet
Patterson Kurtis
batsman
Wadia Jerrssis
no information yet
Salzmann William
all rounder
Sangha Tanveer
bowler
Shaw Lachlan
wicket keeper
Stobo Charles
bowler
Match has not started yet