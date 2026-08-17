Match details New South Wales Blues vs South Australia Redbacks List a One-Day Cup 15.11.2026
Match Info
|Match:
|One-Day Cup 26/27
|Date:
|Friday, September 18, 2026 - Sunday, February 14, 2027
|Toss:
|no information yet
|Time:
|Sunday, November 15, 2026 11:00 PM (GMT+0)
|Venue:
|no information yet
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
New South Wales Blues Squad
|Players
|Abbott Sean, Davies Oliver, Dwarshuis Ben, Edwards Jack, Francis Peter, Gilkes Matthew, Green Chris, Hadley Ryan, Hatcher Liam, Henriques Moises, Hicks Ryan, Konstas Sam, Lyon Nathan, Nikitaras Blake, Patterson Kurtis, Salzmann William, Sangha Tanveer, Shaw Lachlan, Stobo Charles
|Bench
|no information yet
South Australia Redbacks Squad
|Players
|Agar Wes, Buckingham Jordan, Carey Alex, Doggett Brendan, Drew Daniel, Fraser-McGurk Jake, Harvey Mackenzie, Jacobs Hanno, Lehmann Jake, Manenti Harry John, McInerney Conor J, Pope Lloyd, Sangha Jason, Thompson Campbell, Wadia Jerrssis
|Bench
|no information yet
Venue Guide
|Stadium
|no information yet
|City
|no information yet
|Capacity
|no information yet
|Ends
|no information yet
|Hosts to
|no information yet
Match has not started yet