Match details New South Wales Blues vs South Australia Redbacks List a One-Day Cup 15.11.2026

List a

BLU
BLU
RED
RED

Match Info

Match:One-Day Cup 26/27
Date:Friday, September 18, 2026 - Sunday, February 14, 2027
Toss:no information yet
Time:Sunday, November 15, 2026 11:00 PM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

New South Wales Blues Squad

PlayersAbbott Sean, Davies Oliver, Dwarshuis Ben, Edwards Jack, Francis Peter, Gilkes Matthew, Green Chris, Hadley Ryan, Hatcher Liam, Henriques Moises, Hicks Ryan, Konstas Sam, Lyon Nathan, Nikitaras Blake, Patterson Kurtis, Salzmann William, Sangha Tanveer, Shaw Lachlan, Stobo Charles
Benchno information yet

South Australia Redbacks Squad

PlayersAgar Wes, Buckingham Jordan, Carey Alex, Doggett Brendan, Drew Daniel, Fraser-McGurk Jake, Harvey Mackenzie, Jacobs Hanno, Lehmann Jake, Manenti Harry John, McInerney Conor J, Pope Lloyd, Sangha Jason, Thompson Campbell, Wadia Jerrssis
Benchno information yet

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet

Match has not started yet