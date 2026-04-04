H2h Southern Rocks vs Eagles List a Pro50 Championship 25.10.2026

List a

SOU
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EAG
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Southern Rocks vs Eagles

List a, Pro50 Championship

SOUSouthern Rocks

273

EAGEagles

274

First class, Logan Cup

SOUSouthern Rocks

EAGEagles

List a, Pro50 Championship

SOUSouthern Rocks

205

EAGEagles

203
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