H2h Southern Rocks vs Tuskers List a Pro50 Championship 20.11.2026

List a

SOU
SOU
TUS
TUS
Southern Rocks vs Tuskers

List a, Pro50 Championship

TUSTuskers

228

SOUSouthern Rocks

177

First class, Logan Cup

TUSTuskers

SOUSouthern Rocks

List a, Pro50 Championship

TUSTuskers

168

SOUSouthern Rocks

256
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