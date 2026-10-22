Squads Southern Rocks vs Tuskers List a Pro50 Championship 20.11.2026

List a

SOU
SOU
TUS
TUS

Playing

SOU
SOU
TUS
TUS
First TeamSecond Team
Bess Dom

bowler

Bechani Tanatswa

all rounder

Chigoma Allan

all rounder

Curran Ben

batsman

Haukozi S

batsman

Gwandu Trevor

all rounder

Madande Clive

wicket keeper

Maposa Tawanada

all rounder

Mboyi Dalubhle

wicket keeper

Kaia Roy

all rounder

Khan Jalat

all rounder

Mashinge William

all rounder

Mupariwa Taffy

wicket keeper

Mupembe Adrian

wicket keeper

Musekwa Sheunopa

no information yet

Naqvi Awad

batsman

Nzvenga Dylan

no information yet

Mutsamba Travor

all rounder

Mutumbami Richmond

wicket keeper

Riaz Mamoon Ur

no information yet

Shara Arnold

all rounder

Tsiga Tafadzwa

wicket keeper

Zhou Costa

all rounder

Williams Sean

all rounder

Bench

SOU
SOU
TUS
TUS

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet