Squads Southern Rocks vs Tuskers List a Pro50 Championship 20.11.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Ballance Gary
batsman
Akbar Hamid Ali
batsman
Bess Dom
bowler
Bechani Tanatswa
all rounder
Campbell Johnathan
all rounder
Chari Brian
batsman
Chigoma Allan
all rounder
Chesa Privilege
bowler
Chimusoro Munashe
bowler
Chisoro Tendai
bowler
Dube Mgcini
bowler
Curran Ben
batsman
Haukozi S
batsman
Frost Alistair
bowler
James Brandon
batsman
Gubbins Nick
batsman
Jongwe Luke
bowler
Gwandu Trevor
all rounder
Madande Clive
wicket keeper
Hondo Dylan
bowler
Makoni Tanunurwa
batsman
Jaure Keith
bowler
Maposa Tawanada
all rounder
Jaya Gabriel
batsman
Masuku Ernest
bowler
Kaia Innocent
batsman
Mboyi Dalubhle
wicket keeper
Kaia Roy
all rounder
Mpofu Chris
bowler
Khan Jalat
all rounder
Mpofu Nkosana
batsman
Mashinge William
all rounder
Mupariwa Taffy
wicket keeper
Matanga George
bowler
Mupembe Adrian
wicket keeper
Mudzinganyama Brian
batsman
Musekwa Sheunopa
no information yet
Mufandauya Ashley
batsman
Naqvi Awad
batsman
Mupurura Nigel
bowler
Ndlovu Ainsley
bowler
Murombo Sydney
bowler
Nzvenga Dylan
no information yet
Mutsamba Travor
all rounder
Qadri Hamidullah
bowler
Mutumbami Richmond
wicket keeper
Riaz Mamoon Ur
no information yet
Muzarabani Blessing
bowler
Shara Arnold
all rounder
Schadendorf Jayden
all rounder
Shumba Milton
batsman
Tsiga Tafadzwa
wicket keeper
Tinotenda Tinashe Maphosa
all rounder
Zhou Costa
all rounder
Tshuma Charlton
bowler
Zhuwao Cephas
batsman
Williams Sean
all rounder
Match has not started yet