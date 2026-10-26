Squads Garden Route Badgers vs Titans T20 T20 South Africa Cup 29.10.2026

T20

GRB
GRB
TIT
TIT

Playing

GRB
GRB
TIT
TIT

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

GRB
GRB
TIT
TIT

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet