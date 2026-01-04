H2h Mi Cape Town vs Paarl Royals T20 SA20 22.01.2027

T20

CAP
CAP
PAA
PAA
Mi Cape Town vs Paarl Royals

T20, SA20

CAPMi Cape Town

88

PAAPaarl Royals

90

T20, SA20

PAAPaarl Royals

181

CAPMi Cape Town

180