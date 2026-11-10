Squads Mi Cape Town vs Paarl Royals T20 SA20 22.01.2027

T20

CAP
CAP
PAA
PAA

Playing

CAP
CAP
PAA
PAA
First TeamSecond Team
Bosch Corbin

all rounder

Basson JJ

no information yet

Janat Karim

all rounder

Hermann Rubin

wicket keeper

Lategan Dan

no information yet

Linde George

all rounder

Moores Tom

wicket keeper

Mokoena Nqobani

no information yet

Pooran Nicholas

wicket keeper

Pretorius Dwaine

all rounder

Potgieter Delano

all rounder

Rickelton Ryan

wicket keeper

Powell Rovman

all rounder

Pretorius Lhuan-dre

wicket keeper

Raza Sikandar

all rounder

Snyman Jacques

all rounder

Salamkheil Waqar

no information yet

van Vuuren Tiaan

all rounder

Bench

CAP
CAP
PAA
PAA

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet