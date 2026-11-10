Squads Mi Cape Town vs Paarl Royals T20 SA20 22.01.2027
Playing
|First Team
|Second Team
Bosch Corbin
all rounder
Baartman Ottniel
bowler
Boult Trent
bowler
Basson JJ
no information yet
Hendricks Reeza
batsman
Fortuin Bjorn
bowler
Janat Karim
all rounder
Halambage Vishen
bowler
Khan Rashid
bowler
Hermann Rubin
wicket keeper
Lategan Dan
no information yet
Lawrence Dan
batsman
Linde George
all rounder
Lion-Cachet Zach Benjamin
batsman
Luus Tristan
bowler
Malinga Eshan
bowler
Moores Tom
wicket keeper
Miller David
batsman
Piedt Dane
bowler
Mokoena Nqobani
no information yet
Pooran Nicholas
wicket keeper
Motie Gudakesh
bowler
Pretorius Dwaine
all rounder
Peter Nqabayomzi
bowler
Rabada Kagiso
bowler
Potgieter Delano
all rounder
Rickelton Ryan
wicket keeper
Powell Rovman
all rounder
Shamsi Tabraiz
bowler
Pretorius Lhuan-dre
wicket keeper
Smith Jason
batsman
Raza Sikandar
all rounder
Snyman Jacques
all rounder
Salamkheil Waqar
no information yet
Van der Dussen Rassie
batsman
Tribe Asa Mark
batsman
van Vuuren Tiaan
all rounder
Ur Rahman Mujeeb
bowler
Match has not started yet