H2h Joburg Super Kings vs Durban Super Giants T20 SA20 30.01.2027

T20

JOB
JOB
DUR
DUR
Joburg Super Kings vs Durban Super Giants

T20, SA20

JOBJoburg Super Kings

205 & 8

DURDurban Super Giants

205 & 5

T20, SA20

DURDurban Super Giants

86

JOBJoburg Super Kings

88