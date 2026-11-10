Squads Joburg Super Kings vs Durban Super Giants T20 SA20 30.01.2027

T20

JOB
JOB
DUR
DUR

Playing

JOB
JOB
DUR
DUR
First TeamSecond Team
Bacher Jarren

no information yet

Bedingham David

wicket keeper

Ferreira Donovan

wicket keeper

Bosch Eathan

all rounder

Forrester Dian

all rounder

Buttler Jos

wicket keeper

Conway Devon

wicket keeper

Mulder Wiaan

all rounder

Galiem Dayyaan

all rounder

Pepper Michael

wicket keeper

Ranjane Shubham

all rounder

Jones Evan

batsman

Smit Janco

no information yet

Klaasen Heinrich

wicket keeper

Stolk Steve

no information yet

Livingstone Liam

all rounder

Markram Aiden

all rounder

Timmers Neil

no information yet

Narine Sunil

all rounder

Wege Gysbert

no information yet

Bench

JOB
JOB
DUR
DUR

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet