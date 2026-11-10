Squads Joburg Super Kings vs Durban Super Giants T20 SA20 30.01.2027
Playing
|First Team
|Second Team
Bacher Jarren
no information yet
Ackerman Marques
batsman
Burger Nandre
bowler
Ahmad Noor
bowler
Du Plessis Faf
batsman
Bedingham David
wicket keeper
Ferreira Donovan
wicket keeper
Bosch Eathan
all rounder
Forrester Dian
all rounder
Buttler Jos
wicket keeper
Gleeson Richard
bowler
Coetzee Gerald
bowler
Hosein Akeal
bowler
Conway Devon
wicket keeper
Jansen Duan
bowler
De Zorzi Tony
batsman
King Brandon
batsman
Dupavillon Daryn
bowler
Mulder Wiaan
all rounder
Galiem Dayyaan
all rounder
Pepper Michael
wicket keeper
Harmer Simon
bowler
Ranjane Shubham
all rounder
Islam Taijul
bowler
Rossouw Rilee
batsman
Jones Evan
batsman
Smit Janco
no information yet
Klaasen Heinrich
wicket keeper
Stolk Steve
no information yet
Livingstone Liam
all rounder
Subrayen Prenelan
all rounder
Maphaka Kwena
bowler
Tahir Imran
bowler
Markram Aiden
all rounder
Timmers Neil
no information yet
Narine Sunil
all rounder
Topley Reece
bowler
Simelane Andile
bowler
Vince James
batsman
Wege Gysbert
no information yet
Match has not started yet