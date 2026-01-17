H2h Joburg Super Kings vs Pretoria Capitals T20 SA20 07.02.2027

T20

JOB
JOB
PRE
PRE
Joburg Super Kings vs Pretoria Capitals

T20, SA20

JOBJoburg Super Kings

122

PREPretoria Capitals

143

T20, SA20

PREPretoria Capitals

146

JOBJoburg Super Kings

168