Squads Joburg Super Kings vs Pretoria Capitals T20 SA20 07.02.2027
Playing
|First Team
|Second Team
Bacher Jarren
no information yet
Brevis Dewald
all rounder
Burger Nandre
bowler
Dawood Junaid
bowler
Du Plessis Faf
batsman
Esterhuizen Connor
wicket keeper
Ferreira Donovan
wicket keeper
Jacks Will
batsman
Forrester Dian
all rounder
Lubbe Wihan
batsman
Gleeson Richard
bowler
Maharaj Keshav
bowler
Hosein Akeal
bowler
Mahmood Saqib
bowler
Jansen Duan
bowler
Majola Buyanda
no information yet
King Brandon
batsman
Makhanya Sibonelo
batsman
Mulder Wiaan
all rounder
Ngidi Lungi
bowler
Pepper Michael
wicket keeper
Overton Craig
bowler
Ranjane Shubham
all rounder
Parsons Bryce
all rounder
Rossouw Rilee
batsman
Peters Gideon
bowler
Smit Janco
no information yet
Prince Meeka-eel
bowler
Stolk Steve
no information yet
Russell Andre
all rounder
Subrayen Prenelan
all rounder
Rutherford Sherfane
batsman
Tahir Imran
bowler
Smeed Will
batsman
Timmers Neil
no information yet
Williams Lizaad
bowler
Topley Reece
bowler
Yusuf Codi Ethan
bowler
Vince James
batsman
Match has not started yet