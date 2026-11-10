Squads Joburg Super Kings vs Pretoria Capitals T20 SA20 07.02.2027

T20

JOB
JOB
PRE
PRE

Playing

JOB
JOB
PRE
PRE
First TeamSecond Team
Bacher Jarren

no information yet

Brevis Dewald

all rounder

Esterhuizen Connor

wicket keeper

Ferreira Donovan

wicket keeper

Jacks Will

batsman

Forrester Dian

all rounder

Majola Buyanda

no information yet

Mulder Wiaan

all rounder

Pepper Michael

wicket keeper

Ranjane Shubham

all rounder

Parsons Bryce

all rounder

Smit Janco

no information yet

Stolk Steve

no information yet

Russell Andre

all rounder

Smeed Will

batsman

Timmers Neil

no information yet

Bench

JOB
JOB
PRE
PRE

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet