H2h Joburg Super Kings vs Sunrisers Eastern Cape T20 SA20 23.01.2027

T20

JOB
JOB
SUN
SUN
Joburg Super Kings vs Sunrisers Eastern Cape

T20, SA20

SUNSunrisers Eastern Cape

178

JOBJoburg Super Kings

117

T20, SA20

JOBJoburg Super Kings

SUNSunrisers Eastern Cape