Squads Joburg Super Kings vs Sunrisers Eastern Cape T20 SA20 23.01.2027
Playing
|First Team
|Second Team
Bacher Jarren
no information yet
Bairstow Jonny
wicket keeper
Burger Nandre
bowler
Breetzke Matthew
wicket keeper
Du Plessis Faf
batsman
Coles James Matthew
all rounder
Ferreira Donovan
wicket keeper
De Kock Quinton
wicket keeper
Forrester Dian
all rounder
Ghazanfar Allah Mohammad
bowler
Gleeson Richard
bowler
Green Chris
bowler
Hosein Akeal
bowler
Gregory Lewis
all rounder
Jansen Duan
bowler
Hermann Jordan
batsman
King Brandon
batsman
Jansen Marco
all rounder
Mulder Wiaan
all rounder
King CJ
no information yet
Pepper Michael
wicket keeper
King JP
all rounder
Ranjane Shubham
all rounder
Kruger Patrick
all rounder
Rossouw Rilee
batsman
Milne Adam
bowler
Smit Janco
no information yet
Muthusamy Senuran
all rounder
Stolk Steve
no information yet
Nortje Anrich
bowler
Subrayen Prenelan
all rounder
Ratnayake Tharindu
bowler
Tahir Imran
bowler
Sipamla Lutho
bowler
Timmers Neil
no information yet
Stubbs Tristan
batsman
Topley Reece
bowler
Swanepoel Beyers
all rounder
Vince James
batsman
van Buuren Mitchell
all rounder
Match has not started yet