Squads Joburg Super Kings vs Sunrisers Eastern Cape T20 SA20 23.01.2027

T20

JOB
JOB
SUN
SUN

Playing

JOB
JOB
SUN
SUN
First TeamSecond Team
Bacher Jarren

no information yet

Bairstow Jonny

wicket keeper

Breetzke Matthew

wicket keeper

Ferreira Donovan

wicket keeper

De Kock Quinton

wicket keeper

Forrester Dian

all rounder

Gregory Lewis

all rounder

Jansen Marco

all rounder

Mulder Wiaan

all rounder

King CJ

no information yet

Pepper Michael

wicket keeper

King JP

all rounder

Ranjane Shubham

all rounder

Kruger Patrick

all rounder

Smit Janco

no information yet

Stolk Steve

no information yet

Timmers Neil

no information yet

Swanepoel Beyers

all rounder

Bench

JOB
JOB
SUN
SUN

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet