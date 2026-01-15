H2h Pretoria Capitals vs Paarl Royals T20 SA20 31.01.2027

T20

PRE
PRE
PAA
PAA
Pretoria Capitals vs Paarl Royals

T20, SA20

PREPretoria Capitals

127

PAAPaarl Royals

128

T20, SA20

PAAPaarl Royals

117

PREPretoria Capitals

138