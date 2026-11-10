Squads Pretoria Capitals vs Paarl Royals T20 SA20 31.01.2027
Playing
|First Team
|Second Team
Brevis Dewald
all rounder
Baartman Ottniel
bowler
Dawood Junaid
bowler
Basson JJ
no information yet
Esterhuizen Connor
wicket keeper
Fortuin Bjorn
bowler
Jacks Will
batsman
Halambage Vishen
bowler
Lubbe Wihan
batsman
Hermann Rubin
wicket keeper
Maharaj Keshav
bowler
Lawrence Dan
batsman
Mahmood Saqib
bowler
Lion-Cachet Zach Benjamin
batsman
Majola Buyanda
no information yet
Malinga Eshan
bowler
Makhanya Sibonelo
batsman
Miller David
batsman
Ngidi Lungi
bowler
Mokoena Nqobani
no information yet
Overton Craig
bowler
Motie Gudakesh
bowler
Parsons Bryce
all rounder
Peter Nqabayomzi
bowler
Peters Gideon
bowler
Potgieter Delano
all rounder
Prince Meeka-eel
bowler
Powell Rovman
all rounder
Russell Andre
all rounder
Pretorius Lhuan-dre
wicket keeper
Rutherford Sherfane
batsman
Raza Sikandar
all rounder
Smeed Will
batsman
Salamkheil Waqar
no information yet
Williams Lizaad
bowler
Tribe Asa Mark
batsman
Yusuf Codi Ethan
bowler
Ur Rahman Mujeeb
bowler
Match has not started yet