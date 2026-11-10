Squads Pretoria Capitals vs Paarl Royals T20 SA20 31.01.2027

T20

PRE
PRE
PAA
PAA

Playing

PRE
PRE
PAA
PAA
First TeamSecond Team
Brevis Dewald

all rounder

Basson JJ

no information yet

Esterhuizen Connor

wicket keeper

Jacks Will

batsman

Hermann Rubin

wicket keeper

Majola Buyanda

no information yet

Mokoena Nqobani

no information yet

Parsons Bryce

all rounder

Potgieter Delano

all rounder

Powell Rovman

all rounder

Russell Andre

all rounder

Pretorius Lhuan-dre

wicket keeper

Raza Sikandar

all rounder

Smeed Will

batsman

Salamkheil Waqar

no information yet

Bench

PRE
PRE
PAA
PAA

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet