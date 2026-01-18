H2h Sunrisers Eastern Cape vs Mi Cape Town T20 SA20 30.01.2027

T20

SUN
SUN
CAP
CAP
Sunrisers Eastern Cape vs Mi Cape Town

T20, SA20

SUNSunrisers Eastern Cape

149

CAPMi Cape Town

148

T20, SA20

CAPMi Cape Town

140

SUNSunrisers Eastern Cape

139