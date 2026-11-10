Squads Sunrisers Eastern Cape vs Mi Cape Town T20 SA20 30.01.2027
Playing
|First Team
|Second Team
Bairstow Jonny
wicket keeper
Bosch Corbin
all rounder
Breetzke Matthew
wicket keeper
Boult Trent
bowler
Coles James Matthew
all rounder
Hendricks Reeza
batsman
De Kock Quinton
wicket keeper
Janat Karim
all rounder
Ghazanfar Allah Mohammad
bowler
Khan Rashid
bowler
Green Chris
bowler
Lategan Dan
no information yet
Gregory Lewis
all rounder
Linde George
all rounder
Hermann Jordan
batsman
Luus Tristan
bowler
Jansen Marco
all rounder
Moores Tom
wicket keeper
King CJ
no information yet
Piedt Dane
bowler
King JP
all rounder
Pooran Nicholas
wicket keeper
Kruger Patrick
all rounder
Pretorius Dwaine
all rounder
Milne Adam
bowler
Rabada Kagiso
bowler
Muthusamy Senuran
all rounder
Rickelton Ryan
wicket keeper
Nortje Anrich
bowler
Shamsi Tabraiz
bowler
Ratnayake Tharindu
bowler
Smith Jason
batsman
Sipamla Lutho
bowler
Snyman Jacques
all rounder
Stubbs Tristan
batsman
Van der Dussen Rassie
batsman
Swanepoel Beyers
all rounder
van Vuuren Tiaan
all rounder
van Buuren Mitchell
all rounder
Wood Chris
bowler
Match has not started yet