Squads Sunrisers Eastern Cape vs Mi Cape Town T20 SA20 30.01.2027

T20

SUN
SUN
CAP
CAP

Playing

SUN
SUN
CAP
CAP
First TeamSecond Team
Bairstow Jonny

wicket keeper

Bosch Corbin

all rounder

Breetzke Matthew

wicket keeper

De Kock Quinton

wicket keeper

Janat Karim

all rounder

Lategan Dan

no information yet

Gregory Lewis

all rounder

Linde George

all rounder

Jansen Marco

all rounder

Moores Tom

wicket keeper

King CJ

no information yet

King JP

all rounder

Pooran Nicholas

wicket keeper

Kruger Patrick

all rounder

Pretorius Dwaine

all rounder

Rickelton Ryan

wicket keeper

Snyman Jacques

all rounder

Swanepoel Beyers

all rounder

van Vuuren Tiaan

all rounder

Bench

SUN
SUN
CAP
CAP

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet