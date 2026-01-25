H2h Sunrisers Eastern Cape vs Pretoria Capitals T20 SA20 17.01.2027

T20

SUN
SUN
PRE
PRE
Sunrisers Eastern Cape vs Pretoria Capitals

T20, SA20

PREPretoria Capitals

158

SUNSunrisers Eastern Cape

162

T20, SA20

SUNSunrisers Eastern Cape

170

PREPretoria Capitals

172

T20, SA20

PREPretoria Capitals

176

SUNSunrisers Eastern Cape

177
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