H2h Dubai Capitals vs Mi Emirates T20i International League T20 02.12.2026

T20i

DUB
DUB
EMI
EMI
Dubai Capitals vs Mi Emirates

T20i, International League T20

EMIMi Emirates

126

DUBDubai Capitals

122

T20i, International League T20

DUBDubai Capitals

130

EMIMi Emirates

137