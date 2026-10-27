Squads Dubai Capitals vs Mi Emirates T20i International League T20 02.12.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Albert Toby Edward
batsman
Abidin Zain-ul
batsman
Atal Sediqullah
batsman
Al Hasan Shakib
all rounder
Bidaisee Navin
batsman
Alleyne Kadeem
bowler
Chenthamara Anudeep
bowler
Auguste Ackeem
batsman
Cox Jordan
wicket keeper
Bairstow Jonny
wicket keeper
Currie Scott
bowler
Banton Tom
batsman
Farooq Muhammad
no information yet
Farooqi Fazalhaq
bowler
Jahangir Shayan
wicket keeper
Fletcher Andre
wicket keeper
Khan Farhan
all rounder
Ghazanfar Allah Mohammad
bowler
Mallikarjuna Ritesh
no information yet
Gul Momand Arab
no information yet
Mills Tymal
bowler
Kenjige Nosthush
bowler
Nabi Mohammad
all rounder
Khan Usman
batsman
Naib Gulbadin
all rounder
Khan Zahoor
bowler
Najeeb Usman
batsman
Neesham James
all rounder
Mendis Kamindu
all rounder
Powell Rovman
all rounder
Muhammad Waseem
batsman
Salamkheil Waqar
no information yet
Naveen-ul-Haq
bowler
Ugarkar Rushil
all rounder
Patel Sunny
batsman
Wakhare Akshay
bowler
Perera Kusal
wicket keeper
Match has not started yet