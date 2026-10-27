Squads Dubai Capitals vs Mi Emirates T20i International League T20 02.12.2026

T20i

DUB
DUB
EMI
EMI

Playing

DUB
DUB
EMI
EMI
First TeamSecond Team
Al Hasan Shakib

all rounder

Cox Jordan

wicket keeper

Bairstow Jonny

wicket keeper

Banton Tom

batsman

Farooq Muhammad

no information yet

Jahangir Shayan

wicket keeper

Fletcher Andre

wicket keeper

Khan Farhan

all rounder

Mallikarjuna Ritesh

no information yet

Gul Momand Arab

no information yet

Nabi Mohammad

all rounder

Khan Usman

batsman

Naib Gulbadin

all rounder

Neesham James

all rounder

Mendis Kamindu

all rounder

Powell Rovman

all rounder

Salamkheil Waqar

no information yet

Ugarkar Rushil

all rounder

Perera Kusal

wicket keeper

Bench

DUB
DUB
EMI
EMI

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet