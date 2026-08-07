Akago Atsagou Marie Eliane

Akago Atsagou Marie Eliane

all rounder

Full name:Akago Atsagou Marie Eliane
Nationality:Cameroon
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium fast

Teams

2025 Teams

Cameroon Women

Career Averages

Bowling

LeagueT20i
Matches4
Innings0
Overs0
Balls-
Maidens0
Runs0
Wickets0
Avg0
SR0
Eco0
BB0
4w0
5w0
10w0

Batting

LeagueT20i
Matches4
Innings4
Not outs0
Runs4
Balls Faced36
Avg1
SR11.11
Fours0
Fifties0
Sixies0
Highest3
Hundreds0

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