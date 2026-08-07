Akago Atsagou Marie Eliane
all rounder
|Full name:
|Akago Atsagou Marie Eliane
|Nationality:
|Cameroon
|Batting style:
|right handed batsman
|Bowling Style:
|right arm medium fast
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|T20i
|Matches
|4
|Innings
|0
|Overs
|0
|Balls
|-
|Maidens
|0
|Runs
|0
|Wickets
|0
|Avg
|0
|SR
|0
|Eco
|0
|BB
|0
|4w
|0
|5w
|0
|10w
|0
Batting
|League
|T20i
|Matches
|4
|Innings
|4
|Not outs
|0
|Runs
|4
|Balls Faced
|36
|Avg
|1
|SR
|11.11
|Fours
|0
|Fifties
|0
|Sixies
|0
|Highest
|3
|Hundreds
|0