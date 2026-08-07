David Robson

David Robson

all rounder

Full name:David Robson
Nationality:Estonia

Teams

2024 Teams

Estonia

Career Averages

Bowling

LeagueT20iT20
Matches22
Innings22
Overs7.57.5
Balls--
Maidens00
Runs5454
Wickets33
Avg1818
SR15.6615.66
Eco6.896.89
BB22
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueT20iT20
Matches22
Innings11
Not outs00
Runs00
Balls Faced11
Avg00
SR00
Fours00
Fifties00
Sixies00
Highest00
Hundreds00

Another Players

Khan, Rifaq

Khan, Rifaq

Gooch, Steffan

Gooch, Steffan

Masud, Bilal

Masud, Bilal

Panwar, Aditya

Panwar, Aditya

Rajput, Ram Krishan Singh

Rajput, Ram Krishan Singh

Gheewala, Pranay

Gheewala, Pranay

Paul, Aditya Savio

Paul, Aditya Savio

Vislapuu, Kalle

Vislapuu, Kalle

Sekaran, Rudesh

Sekaran, Rudesh

Khan, Shayan

Khan, Shayan