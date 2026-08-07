David Robson
all rounder
|Full name:
|David Robson
|Nationality:
|Estonia
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|T20i
|T20
|Matches
|2
|2
|Innings
|2
|2
|Overs
|7.5
|7.5
|Balls
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|Runs
|54
|54
|Wickets
|3
|3
|Avg
|18
|18
|SR
|15.66
|15.66
|Eco
|6.89
|6.89
|BB
|2
|2
|4w
|0
|0
|5w
|0
|0
|10w
|0
|0
Batting
|League
|T20i
|T20
|Matches
|2
|2
|Innings
|1
|1
|Not outs
|0
|0
|Runs
|0
|0
|Balls Faced
|1
|1
|Avg
|0
|0
|SR
|0
|0
|Fours
|0
|0
|Fifties
|0
|0
|Sixies
|0
|0
|Highest
|0
|0
|Hundreds
|0
|0