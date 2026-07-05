Desron Maloney
batsman
|Full name:
|Desron Maloney
|Batting style:
|right handed batsman
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|Matches
|5
|9
|Innings
|0
|0
|Overs
|0
|0
|Balls
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|Runs
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|Avg
|0
|0
|SR
|0
|0
|Eco
|0
|0
|BB
|0
|0
|4w
|0
|0
|5w
|0
|0
|10w
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|Matches
|5
|9
|Innings
|8
|9
|Not outs
|1
|0
|Runs
|178
|207
|Balls Faced
|420
|270
|Avg
|25.42
|23
|SR
|42.38
|76.66
|Fours
|27
|28
|Fifties
|1
|1
|Sixies
|0
|3
|Highest
|83
|56
|Hundreds
|0
|0