Desron Maloney

Desron Maloney

batsman

Full name:Desron Maloney
Batting style:right handed batsman

Teams

2023 Teams

Cinnamon Pacers

La Soufriere Hikers

Valley Hikers

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList a
Matches59
Innings00
Overs00
Balls--
Maidens00
Runs00
Wickets00
Avg00
SR00
Eco00
BB00
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueFirst classList a
Matches59
Innings89
Not outs10
Runs178207
Balls Faced420270
Avg25.4223
SR42.3876.66
Fours2728
Fifties11
Sixies03
Highest8356
Hundreds00

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