Ghulam Murtaza
batsman
|Full name:
|Ghulam Murtaza
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|Matches
|7
|7
|Innings
|9
|7
|Overs
|171.1
|61.0
|Balls
|-
|-
|Maidens
|30
|1
|Runs
|518
|294
|Wickets
|16
|14
|Avg
|32.37
|21
|SR
|64.18
|26.14
|Eco
|3.02
|4.81
|BB
|6
|5
|4w
|1
|1
|5w
|1
|1
|10w
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|Matches
|7
|7
|Innings
|9
|6
|Not outs
|4
|4
|Runs
|8
|8
|Balls Faced
|0
|23
|Avg
|1.6
|4
|SR
|0
|34.78
|Fours
|0
|0
|Fifties
|0
|0
|Sixies
|0
|0
|Highest
|5
|4
|Hundreds
|0
|0