Ghulam Murtaza

Ghulam Murtaza

batsman

Full name:Ghulam Murtaza

Teams

2023 Teams

Cyprus Moufflons Cc

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList a
Matches77
Innings97
Overs171.161.0
Balls--
Maidens301
Runs518294
Wickets1614
Avg32.3721
SR64.1826.14
Eco3.024.81
BB65
4w11
5w11
10w00

Batting

LeagueFirst classList a
Matches77
Innings96
Not outs44
Runs88
Balls Faced023
Avg1.64
SR034.78
Fours00
Fifties00
Sixies00
Highest54
Hundreds00

Another Players

Bashir, Tayyab

Bashir, Tayyab

Walid Khan

Walid Khan

Singh, Taranjit

Singh, Taranjit

Hossain, Hridoy

Hossain, Hridoy

Mia, Md Jowel

Mia, Md Jowel

Sarwar, Zeeshan

Sarwar, Zeeshan

Manawasingha, Ruwan

Manawasingha, Ruwan

Mughal, Muneeb

Mughal, Muneeb

Hossain, Anwar Md

Hossain, Anwar Md

Umair, Ali

Umair, Ali