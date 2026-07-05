Jay Mahesh Chauhan
bowler
|Full name:
|Jay Mahesh Chauhan
|Nationality:
|India
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|3
|4
|6
|Innings
|5
|4
|6
|Overs
|102.5
|30.0
|18.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|20
|1
|0
|Runs
|321
|165
|103
|Wickets
|9
|5
|8
|Avg
|35.66
|33
|12.87
|SR
|68.55
|36
|13.5
|Eco
|3.12
|5.5
|5.72
|BB
|7
|3
|3
|4w
|1
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|3
|4
|6
|Innings
|6
|3
|2
|Not outs
|2
|0
|1
|Runs
|89
|16
|11
|Balls Faced
|224
|53
|12
|Avg
|22.25
|5.33
|11
|SR
|39.73
|30.18
|91.66
|Fours
|11
|1
|1
|Fifties
|0
|0
|0
|Sixies
|0
|0
|0
|Highest
|30
|13
|8
|Hundreds
|0
|0
|0