Jay Mahesh Chauhan

Jay Mahesh Chauhan

bowler

Full name:Jay Mahesh Chauhan
Nationality:India

Teams

2023 Teams

Sorath Lions

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches346
Innings546
Overs102.530.018.0
Balls---
Maidens2010
Runs321165103
Wickets958
Avg35.663312.87
SR68.553613.5
Eco3.125.55.72
BB733
4w100
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches346
Innings632
Not outs201
Runs891611
Balls Faced2245312
Avg22.255.3311
SR39.7330.1891.66
Fours1111
Fifties000
Sixies000
Highest30138
Hundreds000

Another Players

Dodiya, Yurajsinh

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Vakani, Rahul

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Ambaliya, Meet

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Chauhan, Pruthvi

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Acharya, Ramdev

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Kanabar, Aum

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Patel, Karan

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Tamil, Suresh

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Jadeja, Hitendra

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