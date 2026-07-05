Karan Pravinbhai Patel
batsman
|Full name:
|Karan Pravinbhai Patel
|Nationality:
|India
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|12
|10
|11
|Innings
|20
|8
|7
|Overs
|179.0
|53.0
|16.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|22
|0
|1
|Runs
|680
|237
|117
|Wickets
|12
|9
|4
|Avg
|56.66
|26.33
|29.25
|SR
|89.5
|35.33
|24
|Eco
|3.79
|4.47
|7.31
|BB
|3
|2
|1
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|12
|10
|11
|Innings
|20
|9
|7
|Not outs
|0
|0
|0
|Runs
|588
|143
|64
|Balls Faced
|1064
|179
|66
|Avg
|29.4
|15.88
|9.14
|SR
|55.26
|79.88
|96.96
|Fours
|84
|8
|2
|Fifties
|3
|1
|0
|Sixies
|1
|4
|3
|Highest
|120
|78
|35
|Hundreds
|1
|0
|0