Karan Pravinbhai Patel

Karan Pravinbhai Patel

batsman

Full name:Karan Pravinbhai Patel
Nationality:India

Teams

2023 Teams

Sorath Lions

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches121011
Innings2087
Overs179.053.016.0
Balls---
Maidens2201
Runs680237117
Wickets1294
Avg56.6626.3329.25
SR89.535.3324
Eco3.794.477.31
BB321
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches121011
Innings2097
Not outs000
Runs58814364
Balls Faced106417966
Avg29.415.889.14
SR55.2679.8896.96
Fours8482
Fifties310
Sixies143
Highest1207835
Hundreds100

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