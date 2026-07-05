KN Casimir

KN Casimir

bowler

Full name:KN Casimir

Teams

2023 Teams

Sari Sari Sunrisers

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches1173
Innings220
Overs4.05.00
Balls---
Maidens010
Runs11480
Wickets010
Avg0480
SR0300
Eco2.759.60
BB010
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches1173
Innings2073
Not outs100
Runs37812942
Balls Faced0037
Avg19.8918.4214
SR00113.51
Fours005
Fifties210
Sixies000
Highest638330
Hundreds000

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