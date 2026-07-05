KN Casimir
bowler
|Full name:
|KN Casimir
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|11
|7
|3
|Innings
|2
|2
|0
|Overs
|4.0
|5.0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|1
|0
|Runs
|11
|48
|0
|Wickets
|0
|1
|0
|Avg
|0
|48
|0
|SR
|0
|30
|0
|Eco
|2.75
|9.6
|0
|BB
|0
|1
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|11
|7
|3
|Innings
|20
|7
|3
|Not outs
|1
|0
|0
|Runs
|378
|129
|42
|Balls Faced
|0
|0
|37
|Avg
|19.89
|18.42
|14
|SR
|0
|0
|113.51
|Fours
|0
|0
|5
|Fifties
|2
|1
|0
|Sixies
|0
|0
|0
|Highest
|63
|83
|30
|Hundreds
|0
|0
|0