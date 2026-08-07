Krishna Subhash Das
bowler
|Full name:
|Krishna Subhash Das
|Nationality:
|India
|Batting style:
|right handed batsman
|Bowling Style:
|right arm medium
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|49
|23
|11
|Innings
|80
|22
|11
|Overs
|1499.1
|182.2
|36.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|425
|12
|0
|Runs
|3932
|950
|252
|Wickets
|166
|24
|4
|Avg
|23.68
|39.58
|63
|SR
|54.18
|45.58
|54
|Eco
|2.62
|5.21
|7
|BB
|11
|4
|1
|4w
|10
|1
|0
|5w
|11
|0
|0
|10w
|4
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|49
|23
|11
|Innings
|68
|15
|6
|Not outs
|28
|10
|4
|Runs
|288
|58
|9
|Balls Faced
|666
|114
|19
|Avg
|7.2
|11.6
|4.5
|SR
|43.24
|50.87
|47.36
|Fours
|43
|3
|1
|Fifties
|0
|0
|0
|Sixies
|4
|2
|0
|Highest
|20
|20
|5
|Hundreds
|0
|0
|0