Krishna Subhash Das

Krishna Subhash Das

bowler

Full name:Krishna Subhash Das
Nationality:India
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium

Teams

2024 Teams

Saptarshi

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches492311
Innings802211
Overs1499.1182.236.0
Balls---
Maidens425120
Runs3932950252
Wickets166244
Avg23.6839.5863
SR54.1845.5854
Eco2.625.217
BB1141
4w1010
5w1100
10w400

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches492311
Innings68156
Not outs28104
Runs288589
Balls Faced66611419
Avg7.211.64.5
SR43.2450.8747.36
Fours4331
Fifties000
Sixies420
Highest20205
Hundreds000

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