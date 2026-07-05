Kuldeep Lal
all rounder
|Full name:
|Kuldeep Lal
|Nationality:
|Spain
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|T20i
|T20
|Matches
|11
|11
|Innings
|6
|6
|Overs
|13.0
|13.0
|Balls
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|Runs
|135
|135
|Wickets
|4
|4
|Avg
|33.75
|33.75
|SR
|19.5
|19.5
|Eco
|10.38
|10.38
|BB
|2
|2
|4w
|0
|0
|5w
|0
|0
|10w
|0
|0
Batting
|League
|T20i
|T20
|Matches
|11
|11
|Innings
|5
|5
|Not outs
|1
|1
|Runs
|88
|88
|Balls Faced
|64
|64
|Avg
|22
|22
|SR
|137.5
|137.5
|Fours
|6
|6
|Fifties
|0
|0
|Sixies
|2
|2
|Highest
|38
|38
|Hundreds
|0
|0