Kuldeep Lal

Kuldeep Lal

all rounder

Full name:Kuldeep Lal
Nationality:Spain

Teams

2023 Teams

Jcc Brescia

Career Averages

Bowling

LeagueT20iT20
Matches1111
Innings66
Overs13.013.0
Balls--
Maidens00
Runs135135
Wickets44
Avg33.7533.75
SR19.519.5
Eco10.3810.38
BB22
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueT20iT20
Matches1111
Innings55
Not outs11
Runs8888
Balls Faced6464
Avg2222
SR137.5137.5
Fours66
Fifties00
Sixies22
Highest3838
Hundreds00

Another Players

Hussain, Cheema Zahud

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Rahman, Habib ul

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Singh, Bachittar

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Ali, Zahid

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Ramzan, Nasir

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Ali, Farhad

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Afzal, Mohammad

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Khan, Ateeq

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Ahmed, Fiaz

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Qureshi, Raheem

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