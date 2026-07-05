Jcc Brescia

Jcc Brescia

Players

2023 Players

Adnan Ali

Ahmadullah Safi

Ateeq Khan

Azeem Gulzar

Bachittar Singh

Italy

Farhad Ali

Fiaz Ahmed

Habib ul Rahman

Hamza Ali

Hamza Saad

Italy

Haseeb Abdul

Italy

Kuldeep Lal

Spain

Mohammad Afzal

Muhammad Suqrat Khizar

Mushtaq Asif

Mushtaq Kashif

Naeem Ahmad

Italy

Nasir Mehmood

Pakistan

Rizwan Siddiq

Shazad Ahmed

Usama Munir

Australia

Vibhor Yadav

Zahid Ali

Italy

Statistics

ECS Italy, Milan 2023

Matches Played10
Won5
Drawn0
Lost5
No result0

Another teams

Bergamo Cricket Club

Bergamo Cricket Club

Leinster Lightning

Leinster Lightning

Fresh Tropical

Fresh Tropical

Malta

Malta

Scorchers

Scorchers

Sri Lanka

Sri Lanka

Trentino Aquila

Trentino Aquila

Kings Xi

Kings Xi

Ireland

Ireland

Typhoons

Typhoons