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2023 Players
Adnan Ali
Ahmadullah Safi
Ateeq Khan
Azeem Gulzar
Bachittar Singh
Italy
Farhad Ali
Fiaz Ahmed
Habib ul Rahman
Hamza Ali
Hamza Saad
Haseeb Abdul
Kuldeep Lal
Spain
Mohammad Afzal
Muhammad Suqrat Khizar
Mushtaq Asif
Mushtaq Kashif
Naeem Ahmad
Nasir Mehmood
Pakistan
Rizwan Siddiq
Shazad Ahmed
Usama Munir
Australia
Vibhor Yadav
Zahid Ali
ECS Italy, Milan 2023
Bergamo Cricket Club
Leinster Lightning
Fresh Tropical
Malta
Scorchers
Sri Lanka
Trentino Aquila
Kings Xi
Ireland
Typhoons