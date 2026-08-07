Last Emilio

Last Emilio

batsman

Full name:Last Emilio
Nationality:Mozambique

Career Averages

Bowling

LeagueT20iT20
Matches2424
Innings00
Overs00
Balls--
Maidens00
Runs00
Wickets00
Avg00
SR00
Eco00
BB00
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueT20iT20
Matches2424
Innings1818
Not outs44
Runs176176
Balls Faced189189
Avg12.5712.57
SR93.1293.12
Fours1919
Fifties00
Sixies22
Highest3131
Hundreds00