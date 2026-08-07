Merissa Ria Aguilleira
wicket keeper
|Full name:
|Merissa Ria Aguilleira
|Nationality:
|Trinidad and tobago
|Batting style:
|right handed batsman
Career Averages
Bowling
|League
|Odi
|T20i
|Matches
|112
|95
|Innings
|0
|0
|Overs
|0
|0
|Balls
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|Runs
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|Avg
|0
|0
|SR
|0
|0
|Eco
|0
|0
|BB
|0
|0
|4w
|0
|0
|5w
|0
|0
|10w
|0
|0
Batting
|League
|Odi
|T20i
|Matches
|112
|95
|Innings
|100
|72
|Not outs
|15
|19
|Runs
|1752
|768
|Balls Faced
|3038
|0
|Avg
|20.61
|14.49
|SR
|57.66
|0
|Fours
|154
|0
|Fifties
|6
|0
|Sixies
|10
|0
|Highest
|71
|39
|Hundreds
|0
|0