Merissa Ria Aguilleira

Merissa Ria Aguilleira

wicket keeper

Full name:Merissa Ria Aguilleira
Nationality:Trinidad and tobago
Batting style:right handed batsman

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20i
Matches11295
Innings00
Overs00
Balls--
Maidens00
Runs00
Wickets00
Avg00
SR00
Eco00
BB00
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueOdiT20i
Matches11295
Innings10072
Not outs1519
Runs1752768
Balls Faced30380
Avg20.6114.49
SR57.660
Fours1540
Fifties60
Sixies100
Highest7139
Hundreds00