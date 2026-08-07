Nasir Khan

Nasir Khan

batsman

Full name:Nasir Khan
Nationality:Pakistan

Teams

2025 Teams

Dm Jamali Region

Career Averages

Bowling

LeagueList aT20
Matches53
Innings23
Overs6.010.0
Balls--
Maidens00
Runs3168
Wickets03
Avg022.66
SR020
Eco5.166.8
BB02
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueList aT20
Matches53
Innings43
Not outs00
Runs4588
Balls Faced11581
Avg11.2529.33
SR39.13108.64
Fours34
Fifties00
Sixies02
Highest2333
Hundreds00

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