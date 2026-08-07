Nasir Khan
batsman
|Full name:
|Nasir Khan
|Nationality:
|Pakistan
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|List a
|T20
|Matches
|5
|3
|Innings
|2
|3
|Overs
|6.0
|10.0
|Balls
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|Runs
|31
|68
|Wickets
|0
|3
|Avg
|0
|22.66
|SR
|0
|20
|Eco
|5.16
|6.8
|BB
|0
|2
|4w
|0
|0
|5w
|0
|0
|10w
|0
|0
Batting
|League
|List a
|T20
|Matches
|5
|3
|Innings
|4
|3
|Not outs
|0
|0
|Runs
|45
|88
|Balls Faced
|115
|81
|Avg
|11.25
|29.33
|SR
|39.13
|108.64
|Fours
|3
|4
|Fifties
|0
|0
|Sixies
|0
|2
|Highest
|23
|33
|Hundreds
|0
|0