Pavan Hukum Shah
batsman
|Full name:
|Pavan Hukum Shah
|Nationality:
|India
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|6
|5
|6
|Innings
|0
|0
|0
|Overs
|0
|0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|0
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Eco
|0
|0
|0
|BB
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|6
|5
|6
|Innings
|10
|5
|6
|Not outs
|1
|0
|0
|Runs
|409
|136
|117
|Balls Faced
|706
|182
|109
|Avg
|45.44
|27.2
|19.5
|SR
|57.93
|74.72
|107.33
|Fours
|48
|14
|13
|Fifties
|1
|1
|1
|Sixies
|2
|3
|2
|Highest
|219
|84
|51
|Hundreds
|1
|0
|0