Pavan Hukum Shah

Pavan Hukum Shah

batsman

Full name:Pavan Hukum Shah
Nationality:India

Teams

2025 Teams

Puneri Bappa

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches656
Innings000
Overs000
Balls---
Maidens000
Runs000
Wickets000
Avg000
SR000
Eco000
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches656
Innings1056
Not outs100
Runs409136117
Balls Faced706182109
Avg45.4427.219.5
SR57.9374.72107.33
Fours481413
Fifties111
Sixies232
Highest2198451
Hundreds100

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