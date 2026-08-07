Regina Osvaldo Mazumba
all rounder
|Full name:
|Regina Osvaldo Mazumba
|Nationality:
|Mozambique
|Batting style:
|right handed batsman
|Bowling Style:
|right arm medium fast
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|T20i
|Matches
|3
|Innings
|3
|Overs
|4.4
|Balls
|-
|Maidens
|0
|Runs
|29
|Wickets
|3
|Avg
|9.66
|SR
|9.33
|Eco
|6.21
|BB
|2
|4w
|0
|5w
|0
|10w
|0
Batting
|League
|T20i
|Matches
|3
|Innings
|2
|Not outs
|0
|Runs
|0
|Balls Faced
|9
|Avg
|0
|SR
|0
|Fours
|0
|Fifties
|0
|Sixies
|0
|Highest
|0
|Hundreds
|0