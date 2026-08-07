Regina Osvaldo Mazumba

Regina Osvaldo Mazumba

all rounder

Full name:Regina Osvaldo Mazumba
Nationality:Mozambique
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium fast

Teams

2025 Teams

Mozambique Women

Career Averages

Bowling

LeagueT20i
Matches3
Innings3
Overs4.4
Balls-
Maidens0
Runs29
Wickets3
Avg9.66
SR9.33
Eco6.21
BB2
4w0
5w0
10w0

Batting

LeagueT20i
Matches3
Innings2
Not outs0
Runs0
Balls Faced9
Avg0
SR0
Fours0
Fifties0
Sixies0
Highest0
Hundreds0

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