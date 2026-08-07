Sherwin Pele Peters

Sherwin Pele Peters

all rounder

Full name:Sherwin Pele Peters
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium fast

Teams

2025 Teams

Combined Islands

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches1841
Innings2210
Overs165.510.00
Balls---
Maidens4500
Runs477490
Wickets1800
Avg26.500
SR55.2700
Eco2.874.90
BB300
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches1841
Innings3541
Not outs000
Runs568649
Balls Faced013225
Avg16.22169
SR048.4836
Fours060
Fifties100
Sixies000
Highest136329
Hundreds100

Another Players

Grant, Joshua

Grant, Joshua

Morton, Israel

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White, Zawandi

White, Zawandi

Harris, Amarius

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Williams, Jemol

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Rodney, Stevel

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Yearwood, Kriston

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Honore, T'yarick

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Wadhwa, Mrinal

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Longville, Randel

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