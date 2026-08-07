Sherwin Pele Peters
all rounder
|Full name:
|Sherwin Pele Peters
|Batting style:
|right handed batsman
|Bowling Style:
|right arm medium fast
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|18
|4
|1
|Innings
|22
|1
|0
|Overs
|165.5
|10.0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|45
|0
|0
|Runs
|477
|49
|0
|Wickets
|18
|0
|0
|Avg
|26.5
|0
|0
|SR
|55.27
|0
|0
|Eco
|2.87
|4.9
|0
|BB
|3
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|18
|4
|1
|Innings
|35
|4
|1
|Not outs
|0
|0
|0
|Runs
|568
|64
|9
|Balls Faced
|0
|132
|25
|Avg
|16.22
|16
|9
|SR
|0
|48.48
|36
|Fours
|0
|6
|0
|Fifties
|1
|0
|0
|Sixies
|0
|0
|0
|Highest
|136
|32
|9
|Hundreds
|1
|0
|0